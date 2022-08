Premier League : pour les débuts de Casemiro, Manchester United enchaîne à Southampton

La saison de Manchester United est donc bel et bien lancée. Ce samedi, en ouverture de la 4ème journée de Premier League, les Red Devils sont allés chercher leur deuxième succès sur la pelouse de Southampton (1-0). Erik ten Hag, qui avait décidé de faire confiance au même XI ayant débuté dans le derby d'Angleterre victorieux face à Liverpool (2-1) lundi, et donc de laisser Cristiano Ronaldo ainsi que la nouvelle recrue Casemiro sur le banc, confirme avoir peut-être (enfin) trouvé la bonne formule pour relever la tête. Il peut en tout cas être fier du comportement de ses hommes.

La première période s'est avérée relativement équilibrée entre les deux formations disposées en 4-2-3-1. Les Saints se sont d'abord installés dans le camp mancunien après un premier quart d'heure aux allures de round d'observation. Puis les visiteurs ont peu à peu repris le contrôle du cuir. Soton comme MU ont en tout cas eu l'occasion de prendre les devants. Les Red Devils, d'abord, par l'intermédiaire d'une incroyable quadruple occasion devant le but de Bazunu, bien supplée par ses défenseurs morts de faim sur chaque ballon (20e). Puis les hommes de Ralph Hasenhüttl ont eu leurs chances, mais Bella-Kotchap a manqué de précision à quelques mètres du but, à la suite d'un corner botté par Ward-Prowse (31e), alors qu'Adams a buté sur De Gea (32e, 38e).

Fernandes et De Gea décisifs, Ronaldo inquiétant

Après la pause, McTominay a allumé la première mèche de la seconde période (49e). Mais la lumière est venue des pieds de Fernandes. Le Portugais, à la conclusion d'un joli mouvement collectif en triangle sur le côté droit, a ouvert le score d'un plat du pied chirurgical (0-1, 55e). Southampton n'a jamais rien lâché, mais De Gea a brillé, d'une somptueuse parade réflexe sur une tête d'Aribo (66e), alors que la charnière Varane-Martinez a tenu le choc. La rentrée de l'ancien Bordelais Mara, auteur d'un ingénieux retourné repoussé par Dalot (90e+4), à 15 minutes de la fin n'aura rien changé.

Celle de Cristiano Ronaldo (68e) non plus. Le quintuple Ballon d'Or a encore vécu un après-midi compliqué sous le soleil de la ville portuaire. L'ancien goleador du Real Madrid, en manque de confiance, a été bousculé dans les duels (70e, 82e). CR7 a même inquiété quand les soigneurs sont intervenus pour le soulager d'une douleur visiblement importante au genou droit (74e). À noter aussi que Casemiro, le nouveau n°18 des Red Devils, a fait ses grands débuts en Angleterre. Tout n'était pas parfait, mais les Mancuniens, qui n'avaient plus gagné loin d'Old Trafford depuis le 20 février dernier, ont eu le mérite d'enclencher une dynamique positive. Manchester United grimpe provisoirement au 6ème rang, alors que Southampton, défait pour la deuxième fois de la saison, est 13ème.