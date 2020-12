Nîmes - Marseille : les compositions officielles

Depuis début octobre, l'OM engrange en championnat. Sur une série de quatre succès consécutifs, les Olympiens pourraient même truster la première place du classement en convertissant ses deux matches reprogrammés pour cause de Covid en victoires. Une forme radieuse qui s'est d'ailleurs (enfin) étendue à l'Europe mercredi dernier, grâce à une victoire face à l'Olympiakós (2-1). Pour tenter de surfer sur cette vague contre Nîmes, André Villas-Boas aligne un 4-3-3.

La ligne défensive est inchangée par rapport à celle aperçue en milieu de semaine, quand Valentin Rongier s'ajoute au duo de récupérateurs Morgan Sanson-Kamara. Michaël Cuisance jouera lui un cran plus haut que contre l'Olympiakós en prenant place dans un couloir de l'attaque pour épauler Darío Benedetto et Dimitri Payet. De son côté Jérôme Arpinon doit faire face à une pluie d'absents et dispose les siens en 4-3-3. Le prometteur Mattéo Ahlinvi enchaîne dans l'entrejeu avec Andrés Cubas, alors que Renaud Ripart est associé à Zinedine Ferhat et Haris Duljevic devant.

Les compositions des équipes :

Nîmes : Reynet - Burner, Landre, Miguel, Paquiez - Ahlinvi, Cubas, Eliasson - Ferhat, Duljević, Ripart.

Marseille : Mandanda - Sakai, González, Caleta-Car, Amavi - Rongier, Kamara, Sanson - Cuisance, Benedetto, Payet.