Liga NOS : trois joueurs du Vitória Guimarães positifs au Covid-19

Si la Ligue de Football Professionnel a décidé de mettre fin à la saison 2019-2020 en Ligue 1 et Ligue 2, et que les instances allemandes ont autorisé la reprise de la Bundesliga et 2.Bundesliga, les autres championnats européens ne sont pas encore fixés. Au Portugal, personne ne sait encore quand la Liga NOS va pouvoir reprendre, mais une reprise fin mai était évoquée.

Tout risque cependant d'être remis en cause suite au communiqué publié samedi par le Vitória Guimarães. Le club du Nord du Portugal a annoncé que trois joueurs avaient été testés positifs au coronavirus lors des tests effectués vendredi. «Tous les joueurs en question sont en bonne santé, asymptomatiques et isolés», précise la formation dans son communiqué. À noter que les entraînements individuels des autres joueurs ont été maintenus.