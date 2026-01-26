L’OM proteste contre l’interdiction de déplacement de ses fans à Paris

Samedi, l’Olympique de Marseille se rendra à Paris dans le cadre de la 20e journée de Ligue 1. Pas pour affronter le PSG, mais bien le Paris FC. Une affiche qui n’a pas empêché les autorités d’interdire le déplacement des supporters phocéens, au grand désarroi de l’OM. Le club dirigé par Pablo Longoria a d’ailleurs publié un communiqué pour faire part de son mécontentement, d’autant que les fans du PFC avaient été autorisés à se rendre au Vélodrome pour le match du 23 août dernier.

« L’Olympique de Marseille a pris connaissance de l’arrêté pris par la Préfecture de police de Paris interdisant la circulation et l’accès au stade à toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l’OM à l’occasion de la rencontre face au Paris FC, programmée ce samedi dans la capitale. Le club regrette vivement cette décision, qui prive une nouvelle fois ses supporters de la possibilité de suivre leur équipe lors d’un déplacement officiel. L’Olympique de Marseille rappelle son attachement constant à ce que ses supporters puissent suivre le club partout, en France comme à l’étranger, dans un cadre organisé et sécurisé. À ce titre, l’OM tient à souligner qu’à l’occasion du match aller disputé à l’Orange Vélodrome en août dernier, les supporters du Paris FC avaient été autorisés à effectuer le déplacement et à assister à la rencontre, sans qu’aucun incident ou débordement ne soit constaté. Le club s’interroge dès lors sur l’absence de mise en œuvre du principe de réciprocité à l’occasion du match de ce samedi. Le football ne peut pas se concevoir sans supporters, et leur présence au stade constitue une partie de l’âme de ce sport. La restriction répétée de leur déplacement interroge, dès lors qu’elle peut fragiliser l’esprit des valeurs que le football est censé porter : passion, ferveur, équité et communion autour du jeu. Convaincu que des solutions encadrées et proportionnées peuvent être trouvées, l’Olympique de Marseille a déposé un recours afin que cette décision puisse être réexaminée et que ses supporters soient autorisés à effectuer ce déplacement. Le club entend user de l’ensemble des voies de recours à sa disposition pour défendre ce principe fondamental et continuer à porter la voix de ses supporters. L’OM en appelle à la responsabilité de l’ensemble des acteurs concernés et demeure disponible pour travailler, comme il l’a toujours fait, en étroite collaboration avec les autorités compétentes afin de garantir la sécurité de tous », indique le communiqué.