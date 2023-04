Arsenal - Southampton : les compositions officielles

Arsenal doit se relever dans ce choc des extrêmes. Après deux matches nuls consécutifs en Premier League, les Gunners reçoivent Southampton ce vendredi soir pour le compte de la 32e journée et doivent renouer avec le succès pour reprendre les rênes de la course au titre avec Manchester City, qui ne compte plus que quatre longueurs de retard en ayant un match en moins. En face, les Saints pointent à la dernière place du classement et se battent pour se maintenir dans l’élite anglaise. Une soirée tendue se profile du côté de l’Emirates Stadium et la rencontre sera à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h.

La suite après cette publicité

Pour ce match, Mikel Arteta décide aligne son 4-3-3 habituel. Fabio Vieira remplace Xhaka, malade et absent de dernière minute, dans l’entrejeu aux côtés d’Odegaard et Thomas Partey tandis que Martinelli et Saka alimenteront Gabriel Jesus, seul en pointe. Si Zinchenko, blessé lors du dernier match, fait son retour dans l’équipe, le Français Saliba est toujours indisponible pour les Gunners. En face, Ruben Selles aligne un 4-4-2 à plat avec un ancien de Ligue 1 Romain Perraud, ancien joueur brestois, au poste de latéral gauche. Théo Walcott, lui, est titularisé en attaque et va retrouver Arsenal, où il a évolué pendant douze saisons.

À lire

Arsenal se relance contre Southampton après son départ cétastrophique

Les compositions d’équipes :

Arsenal : Ramsdale - White, Holding, Gabriel, Zinchenko - Vieira, Partey, Odegaard - Saka, Jesus, Martinelli

Southampton : Bazunu - Walker-Peters, Bella-Kotchap, Bednarek, Perraud - Elyounoussi, Lavia, Ward-Prowse, Alcaraz - Walcott, A.Amstrong