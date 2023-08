L’Arabie saoudite offre le milliard pour Mohamed Salah, Liverpool veut le remplacer avec une star de Serie A

Une offre record pour Salah !

En Angleterre, Mohamed Salah fait la Une du Sun avec des nouveaux chiffres, encore plus fous que les premiers évoqués dans les journaux hier. Cette fois, le quotidien anglais évoque une proposition à 1 milliard de livres, soit 1,17 milliard d’euros. Al-Ittihad va revenir à la charge avec un contrat de 5 ans et un salaire de 850M£ pour Salah, soit plus de 990 M€ au total pour l’Égyptien, explique The Sun. Le tabloïd ajoute au passage qu’il serait tenté d’accepter une telle offre. De leur côté, les Reds recevraient un chèque de 150M£, soit 175M€ en échange de leur star. Toutefois, Liverpool a été clair et refusera en bloc toutes les propositions concernant l’Égyptien. Cette nouvelle information concernant Salah fait aussi les gros titres du Daily Star. Ce dernier insiste d’ailleurs sur ce point : Liverpool va se battre et repoussera toutes les avances de l’Arabie saoudite.

Un joueur de la Juve pour remplacer Salah à Liverpool !

Du côté de l’Italie, c’est Federico Chiesa qui fait la Une. La Vieille Dame pourrait bien se faire chiper l’attaquant transalpin par un cador de Premier League, explique Tuttosport. « Alors que Salah se dirige vers l’Arabie saoudite, Liverpool vise Federico Chiesa pour le remplacer », peut-on lire en couverture du média. Les Bianconeri en demandent au moins 60 M€. Pour rappel, en début d’été Chiesa était souvent évoqué comme une possible vente pour les Turinois, cela pourrait donc devenir concret si Salah venait à quitter Liverpool.

Chelsea n’a pas laissé le choix à Pochettino !

De retour dans la presse anglaise, Romelu Lukaku fait parler, notamment après les déclarations de Mauricio Pochettino à son encontre. Le coach argentin a fait le point concernant l’attaquant belge. « Si vous souhaitez et le club souhaite trouver une solution, alors le club me dira que quelque chose a changé. Je suis ici et j’ai accepté une situation qui était déjà faite. Je n’ai pas pu changer quoi que ce soit », a-t-il affirmé. Des aveux qui font couler beaucoup d’encre dans les tabloïds comme le Daily Mirror. Car cela signifie qu’il n’avait pas le choix concernant Lukaku, il ne pouvait le prendre dans son équipe. Reste à savoir si les dirigeants de Chelsea réussiront à lui trouver un point de chute avant la fin du mercato.