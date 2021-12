OM : Mattéo Guendouzi éclaircit son avenir

La suite après cette publicité

Ses cheveux longs et frisés se baladent avec aisance sur les pelouses de Ligue 1 depuis le mois d'août dernier et il est devenu le chouchou du public marseillais autant que l'ennemi de certains rivaux. Vous l'aurez reconnu, il s'agit bien de Mattéo Guendouzi. Le milieu de terrain, devenu international français, s'est présenté en conférence de presse, ce mardi, avant la dernière rencontre de 2021 face au Stade de Reims (mercredi, 21h, 19ème journée de Ligue 1).

« C'est un magnifique sentiment, j'ai été jeune comme eux, j'ai suivi de très grands joueurs, j'ai voulu être comme eux. Cela me fait énormément plaisir. Si je peux donner le bon exemple sur le terrain et en dehors, c'est avec plaisir. J'ai été bien intégré au club et dans la ville. C'est extraordinaire ce que je vis, c'est vraiment le meilleur choix que j'ai pu faire », a-t-il commencé par expliquer.

Il veut s'inscrire dans la durée

Mais il ne s'est pas arrêté en si bon chemin et a surtout raconté sa parfaite intégration : « oui je pense que ça a été un choix mûrement réfléchi de venir à l'OM. C'est le meilleur choix que j'ai fait depuis longtemps. Je prends du plaisir sur le terrain et en dehors. Je savais qu'avec le projet qui est en train de se construire j'allais être important. C'est pour ça que j'ai décidé de venir. J'ai une entente superbe avec le peuple, le coach, les joueurs, les gens qui travaillent au club. Je prends énormément de plaisir et je compte m'inscrire dans la durée à l'OM. Avec les premières discussions, j'ai vu que le projet était très intéressant, un projet pour moi. J'ai su que je voulais venir à l'OM, je vais continuer à grandir et pouvoir gagner, je veux gagner avec l'OM. J'ai choisi de venir ici, j'ai beaucoup progressé avec le coach. C'est très bien pour moi et j'espère continuer à progresser en seconde partie de saison ».

S'inscrire dans la durée donc, mais il est seulement prêté par Arsenal à l'OM. Il a enfin levé le voile sur cette mystérieuse option d'achat : « c'est si le club se maintient en Ligue 1 que je resterai à l'OM. Je m'inscris dans la durée, c'est mûrement réfléchi, ce n'est pas que pour cette année, mais pour la suite de ma carrière, je veux rester ici pour le long terme ». A priori ce sera chose faite, que les supporters de l'OM se rassurent.

