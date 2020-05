Andoni Zubizarreta va quitter l'OM !

Ce jeudi pourrait bien s'avérer décisif pour l'avenir proche de l'Olympique de Marseille. Qualifié pour la prochaine Ligue des champions grâce à un exercice 2019/2020 abouti, le club phocéen pensait bien pouvoir préparer l'avenir sereinement. Mais voilà, l'OM croule sous les dettes, et sa situation économique suscite de vives inquiétudes notamment du point de vue du fair-play financier. C'est donc dans ce contexte si particulier, qu'Andoni Zubizarreta et André Villas-Boas devaient se projeter sur la saison prochaine.

Un peu plus tôt dans la soirée, on apprenait que le président marseillais Jacques-Henri Eyraud avait reçu Villas-Boas pour définir les contours des prochaines semaines. Et le technicien portugais n'aurait pas obtenu les garanties souhaitées sur la compétitivité de l'Olympique de Marseille en Ligue 1 et en Ligue des champions.

Le départ de Zubizarreta pourrait provoquer celui de Villas-Boas

Pire, le principal protagoniste serait rentré dans la foulée au Portugal. Au cours de cette entrevue au sommet, Eyraud a peut-être signifié à son entraîneur le futur départ d'Andoni Zubizarreta... Selon les informations de l'Equipe, le directeur sportif espagnol se trouvait sur un siège éjectable depuis plusieurs semaines même si sa proximité avec AVB lui permettait de protéger ses arrières.

Mais voilà, le dirigeant espagnol devrait quitter la Canebière avant la fin de son contrat, prévue en 2021. Une véritable bombe qui justifierait le départ soudain d'André Villas-Boas au Portugal après son entretien avec Jacques-Henri Eyraud... En effet, le coach lusitanien a toujours lié son avenir à Marseille avec celui de son directeur sportif. Avec le départ annoncé de ce dernier, l'étau se resserre de plus en plus autour du président olympien qui devrait sans nul doute s'attirer un peu plus les foudres des joueurs mais aussi du public marseillais...