Liverpool : Trent Alexander-Arnold veut tout gagner cette saison

Toujours en lice pour tout remporter jusqu'à la fin de saison, Liverpool va devoir d'abord tenter de se défaire de Villarreal, lors de la demi-finale retour de Ligue des Champions mardi, avant de se concentrer le week-end suivant sur la Premier League. Une fin de saison folle, mais qui reste une source de motivation pour Trent Alexander-Arnold et ses coéquipiers.

«Un match tous les 3/4 jours... cela montre la qualité que nous avons en tant qu'équipe. Nous nous sentons plus en forme que jamais, nous nous sentons en forme, nous nous sentons frais. Nous abordons chaque match avec confiance. La rotation aide et signifie que nous pouvons changer qui joue tout en maintenant les résultats (...) Si nous gagnons tous les matchs d'ici à la fin de la saison, nous pourrons mettre la main sur beaucoup plus de trophées. À cette époque de la saison dernière, nous étions en difficulté, alors dans la position dans laquelle nous sommes, qui peut se plaindre ? C'est une saison très spéciale pour nous tous», a expliqué le latéral des Reds.

