PL : Romero cartonne MacAllister après la victoire des Spurs

Samedi, Tottenham s’est offert un succès de prestige en prenant les 3 points contre Liverpool (2-1). Une victoire déterminante en Premier League pour des Spurs bien aidés par l’arbitrage, ayant annulé un but totalement valable signé Luis Diaz. Quand bien même, le mal est fait et les hommes d’Ange Postecoglou peuvent se vanter d’être le nouveau dauphin de Manchester City en championnat (2e). Mais la défaite ne passe pas pour Alexis MacAlliser qui n’a pas hésité à remettre en question le succès des Londoniens, avantagés par l’arbitre selon lui.

En effet, après la rencontre, Cristian Romeo a publié une photo où on le voit célébrer la victoire avec les supporters des Spurs. «Cette équipe a un grand esprit, un grand cœur. Toujours comme ça, tous ensemble», écrit-il en description. Ce à quoi MacAllister, son compatriote en sélection a répondu (avant de supprimer) : «Normal quand tu joues à 12…», faisant allusion à l’arbitre du match qui a exclu 2 joueurs des Reds tout en annulant le but, valable, de Diaz. Mais le défenseur de Tottenham ne s’est pas laissé faire et lui a rétorqué dans la foulée : «Va pleurer à la maison». Une interaction sans doute amicale entre les deux argentins, vainqueurs du dernier Mondial au Qatar en 2022.