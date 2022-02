Le Real Madrid met un gros coup de pression à Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

C'est le joueur qui fait le plus parler en ce moment. En France, en Europe, et dans le monde. Grâce à ses prestations brillantes avec le Paris Saint-Germain, forcément, mais aussi à cause de l'incertitude autour de son avenir, lui qui sera libre de tout contrat en juin. Le Real Madrid rêve de l'enrôler et les discussions avec Paris ne semblent pas vraiment avancer.

Ces derniers temps, plusieurs informations évoquant des nouvelles propositions parisiennes revues à la hausse ont circulé, avec des salaires astronomiques pouvant aller jusqu'au million d'euros par semaine. De quoi faire réfléchir le principal concerné, forcément. Et voilà que le sérieux The Times précise que le Real Madrid commence à mettre la pression.

Maintenant ou jamais

Le journal anglais explique que les Merengues ont fait savoir à Mbappé que c'est cet été ou... jamais. S'il venait à revenir sur l'accord oral qui existe déjà avec les Merengues en signant un nouveau contrat à Paris, les dirigeants du Real Madrid ne tenteront plus jamais de le recruter. Le journal précise ainsi que les Madrilènes sont un peu moins confiants en ce moment, d'où ce coup de pression.

Les derniers assauts du PSG dans ce dossier sont vus comme potentiellement dangereux d'un point de vue merengue, et dans les bureaux du Santiago Bernabéu, on craint que le Parisien finisse par céder et signe un nouveau contrat avec le leader de la Ligue 1. Notamment parce qu'il s'agit de sommes exorbitantes que la Casa Blanca ne peut se permettre de poser sur la table. Affaire à suivre donc...