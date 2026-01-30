Roberto De Zerbi n’a passé qu’une seule fois le premier tour en coupe d’Europe

Roberto De Zerbi semble sur la sellette à l’OM. Alors que son aventure avec le groupe olympien en Ligue des Champions s’est subitement arrêtée face à Bruges mercredi soir après une défaite salée, son avenir sur la Canebiere est remis en question. Par ailleurs, ce n’est pas la seule situation qui reste sans réponse puisque ses résultats et ses analyses de matchs sont également inquiétants ces derniers temps. En effet, le coach italien reste sur trois victoires et cinq défaites, notamment celle en Belgique qui a coûté une élimination surprenante (3-0). Cette saison, il est difficile de faire pire parce que l’OM est le seul club français à ne pas avoir franchi la première marche dans ce nouveau format de la Ligue des Champions. Ce n’est pas tout pour le technicien marseillais, puisqu’il n’a par ailleurs passé qu’une seule fois le premier tour d’une coupe d’Europe sur un banc.

La suite après cette publicité

La seule fois qu’il a pu réaliser cette ascension, dépassant à la fois l’OM et l’Ajax dans ce tour, c’était lorsqu’il était à Brighton en Angleterre. De l’autre côté de la Manche, le coach de 46 ans avait cependant coulé face à la Roma par la suite. Avec aussi peu de résultats en fin de compte, il est difficile d’admettre que De Zerbi emploie les bonnes méthodes avec ses joueurs. Certes, son caractère laisse à penser qu’il reste dur et solide même quand le climat ne s’y prête pas, mais cela ne rectifie pas ses revers sur le rectangle vert. À l’heure actuelle, son club est classé troisième de Ligue 1, et reste en lice en Coupe de France. Par ailleurs, ses joueurs affronteront Rennes lors d’un huitième de finales tant attendu au Vélodrome, le 3 février prochain.