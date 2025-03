Michael Olise dévoile ses énormes objectifs avec l’équipe de France

Depuis plusieurs mois, Michael Olise est devenu l’une des nouvelles coqueluches du public français. Brillant lors des JO, l’ailier né en Angleterre avait été l’un des artisans de la médaille d’argent glanée par les Bleus à Paris. Déjà auteur d’une grande saison avec Crystal Palace, il a alors très vite basculé dans un très grand club en rejoignant le Bayern Munich l’été dernier. Auteur de performances très convaincantes avec le club bavarois (13 buts, 11 passes décisives en 39 matches), le joueur de 23 ans a honoré ses premières sélections avec l’équipe de France. Ayant la possibilité de jouer avec l’Angleterre, l’Algérie ou le Nigeria, le gaucher n’a jamais douté et a toujours été sûr qu’il allait porter le maillot frappé du coq. Interrogé par le magazine L’Équipe sur ses ambitions avec les Bleus, Michael Olise a expliqué qu’il était avide de titres avec les ouailles de Didier Deschamps :

«C’est une telle fierté d’y aller, de porter ce maillot. Je me souviens du premier appel de Didier Deschamps. J’étais trop heureux. Je le voulais depuis tout jeune. Puis j’ai vu mon nom sur le maillot… J’étais plus excité qu’effrayé. Je connaissais plusieurs jeunes, comme Manu Koné, appelé en même temps que moi et avec qui j’ai une connexion. Y aller ensemble, c’était très sympa. Ce groupe France est assez jeune. C’est un peu une nouvelle équipe et on veut tous gagner ensemble. (…) En tout cas, je n’ai encore rien gagné et je veux un trophée. Avec le Bayern, et puis la France l’année prochaine, le Mondial, c’est mon rêve. Le foot est imprévisible mais c’est ce que je veux pour dans cinq ou dix ans : avoir gagné des choses.»