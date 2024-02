Coupe de France : Rennes met brutalement fin au parcours de Sochaux

Après avoir sorti Lorient puis Reims, Sochaux recevait une nouvelle équipe de Ligue 1 à l’occasion de ces 8es de finale de la Coupe de France. Le tour de trop pour le pensionnaire de National puisque le Stade Rennais n’a fait qu’une bouchée de son adversaire, notamment après une première période impeccable tant sur le fond que sur la forme. Bien plus entreprenants face à des Sochaliens punis dès la moindre erreur, les Bretons menaient déjà 4-0 à la pause grâce à magnifique but de Gouiri (24e), Salah (29e) et un doublé de Kalimuendo (35e, 41e).

Déjà la tête au championnat où ils occupent la 4e place à 5 points d’une place pour la promotion, les Lionceaux revenaient sur la pelouse avec 4 changements et une volonté de se refaire. Mais un nouveau but de Gouiri calmait leurs ardeurs (47e). Un penalty généreux permettait tout de même à Viltard de sauver l’honneur devant un stade Bonal comblé malgré tout (64e). Après cela, l’entrée de Désiré Doué a fait mal et offrait à Bourigeaud l’occasion de participer à la fête (82e). Le Stade Rennais s’impose 6-1 et devient le premier qualifié pour les quarts de finale de cette Coupe de France.