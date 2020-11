Liverpool : une piste inattendue pour remplacer Virgil van Dijk

Sans club depuis son départ de Watford le mois dernier, Daryl Janmaat n’a, quant à son avenir, aucune certitude. À 31 ans, le latéral droit polyvalent, également capable d’évoluer dans l’axe d’une défense, pourrait finalement trouver une roue de secours, et pas des moindres. En effet, TeamTalk rapporte que Liverpool pourrait se pencher sur le cas de l’ancien joueur de Newcastle et ancien partenaire de Wijnaldum. Ce dernier aurait d’ailleurs plaidé sa cause auprès de ses dirigeants, cherchant à combler les trous laissés par les blessures de Virgil van Dijk, ou encore plus récemment de Joe Gomez, et Alexander-Arnold.

Une infirmerie pleine qui pourrait entraîner rapidement la venue du hollandais. Après avoir surmonté une blessure au genou, l'international néerlandais (34 sélections) serait en pleine forme et espérerait signer un contrat jusqu’à la fin de la saison. Reste désormais à savoir si les Reds opteront pour un joueur d’expérience mais vieillissant, ou un jeune joueur à l’avenir prometteur.