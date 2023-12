Real Madrid : Vinicius Jr annonce la couleur pour l’année 2024

La période des fêtes sur le point de se boucler, les hommes de Carlo Ancelotti ont effectué leur retour à l’entraînement à quelques jours de la réception de Majorque pour le compte de la 19e journée de Liga. Outre la présence d’Arda Güler, longtemps fragilisé par des pépins physiques à répétition et impatient de faire enfin ses débuts sous ses nouvelles couleurs, les supporters invités spécialement à Valdedebas ont pu également se réjouir du retour de Vinicius Jr. Victime d’une déchirure du biceps fémoral lors de la trêve internationale avec le Brésil en novembre et de retour après avoir passé quelques jours de vacances aux Etats-Unis, l’ailier merengue de 23 ans s’estime près à aborder la deuxième moitié de saison et a annoncé la couleur pour 2024.

«Je vais bien, très bien. Maintenant, c’est juste à l’entraîneur de choisir. C’est toujours bon d’être avec les fans, et encore plus après Noël. Ils font partie de notre famille. Je suis bien maintenant et prêt pour le reste de la saison. Je demande pour 2024 que nous puissions gagner de nombreux titres», a exprimé l’international auriverde (26 sélections, 3 buts) au micro de Real Madrid TV. Reste à savoir si son coach prendra le risque de l’aligner d’entrée de jeu face aux Bermellones, le 3 janvier 2024.