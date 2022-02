Sporting CP - Manchester City : les compositions sont là

La Ligue des Champions reprend avec le début des huitièmes de finale et un match entre le Sporting CP et Manchester City. A domicile, les Leões s'organisent dans un 3-4-3 avec Antonio Adan dans les cages. Devant lui, Gonçalo Ignacio, Sebastiàn Coates et Ricardo Esgaio forment la défense. Pedro Porro et Matheus Reis assurent les rôles de pistons tandis que Matheus Nunes et João Palhinha assurent le double pivot. Seul en pointe, Paulinho est accompagné par Pablo Sarabia et Pedro Gonçalves.

De son côté, Manchester City s'établit dans un 4-3-3 avec Ederson Moraes comme dernier rempart. Devant lui, John Stones, Ruben Dias, Aymeric Laporte et João Cancelo constituent la défense. Rodri Hernández est positionnée en sentinelle auprès de Bernardo Silva et Kevin De Bruyne. Seul en pointe, Phil Foden est accompagné par Riyad Mahrez et Raheem Sterling en attaque.

Les compositions

Sporting CP : Adan - Inacio, Coates, Esgaio - Porro, Nunes, Palhinha, Reis - Sarabia, Paulinho, Gonçalves

Manchester City : Ederson - Stones, Dias, Laporte, Cancelo - B Silva, Rodri, De Bruyne - Mahrez, Foden, Sterling

