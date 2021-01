Tottenham : Mourinho de nouveau satisfait de Dele Alli

Entre José Mourinho et Dele Alli, les relations sont tumultueuses. L'entraîneur portugais ne compte plus vraiment sur le milieu de terrain international anglais, et, lors de sa titularisation en Carabao Cup le 23 décembre dernier, ce dernier avait subi les foudres de son manager. Il n'avait plus été utilisé depuis, était laissé de côté durant l'enchaînement des rencontres de fin d'année. Ce qui laissait penser plus que jamais qu'un départ était bien à l'ordre du jour, avec le PSG à l'affût.

Mais Dele Alli a été ressorti du placard dimanche soir pour un match de FA Cup face à la modeste formation de Marine. Et le joueur de 24 ans ne s'est pas loupé, avec une passe décisive à son compteur et surtout les louanges du Special One à l'issue de la rencontre. « Il était là aujourd'hui et bien sûr, ce n'était pas un match pour mesurer la qualité (des joueurs, ndlr). Mais je suis très heureux du professionnalisme et de l'attitude. Je ne serai pas surpris qu'il joue avec nous mercredi (pour le match de Premier League prévu contre Aston Villa, ndlr). Je suis très content de son attitude dans le match. » Réchauffement passager entre les deux hommes ou début d'une véritable nouvelle ère pour Dele Alli ?