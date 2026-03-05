Menu Rechercher
Ricardo Kaká ouvre la porte au métier d’entraîneur

Kaka fêté au Brésil @Maxppp

Alors que plusieurs grands clubs européens pourraient changer d’entraîneur dans les prochains mois, certaines anciennes gloires du football commencent déjà à préparer leur avenir sur les bancs de touche. Parmi elles, Kaká, ancienne idole de AC Milan, n’exclut pas un retour un jour chez les Rossoneri dans un rôle très différent de celui qui a fait sa légende. Le Brésilien a étudié le management sportif à Harvard, suivi des formations auprès de la FIFA et de l’UEFA, et se prépare à un avenir d’entraîneur.

« J’ai eu d’excellents mentors : Berlusconi, Galliani, Braida, Leonardo, sans oublier Florentino (Pérez) à Madrid. En tant que joueur, j’ai étudié leur travail. Aujourd’hui, je travaille dans le marketing sportif, et qui sait ce que l’avenir me réserve. Ma relation avec Milan a toujours été et restera particulière pour moi », a-t-il déclaré dans un grand entretien à La Gazzetta dello Sport. Et cela tombe bien le Real Madrid et l’AC Milan pourraient chercher un nouvel entraîneur d’ici à l’été prochain.

