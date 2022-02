EdF : Didier Deschamps a bien observé Amine Gouiri et Khéphren Thuram

Le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps et son fidèle adjoint Guy Stéphan ont assisté au quart de finale de Coupe de France entre l'OGC Nice et l'Olympique de Marseille (4-1) depuis les tribunes de l'Allianz Riviera. Au micro de France 3, le patron des Bleus a notamment évoqué la prestation des deux Aiglons Amine Gouiri (21 ans) et Khéphren Thuram (20 ans), qu'il semble suivre de près.

La suite après cette publicité

«Amine fait partie de la sélection Espoirs, il fait partie de la jeune génération qu’on regarde, même s’il y a beaucoup de concurrence à son poste. C’est une jeune équipe niçoise qui progresse avec son entraîneur Christophe Galtier, ils sont récompensés ce soir. Khéphren, j’ai déjà pris son grand-frère (Marcus), mais il a aussi une bonne progression, il joue plus souvent, on comprend pourquoi ce soir, il est très intéressant, il a beaucoup de volume», a-t-il lancé. L'avenir leur appartient peut-être.