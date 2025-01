Liga : en infériorité numérique, le Real Madrid renverse Valence dans un match fou

La Liga faisait son grand retour pour la première de 2025 ce vendredi soir avec le match en retard de la 12e journée entre Valence et le Real Madrid. Après une fin d’année réussie et une deuxième place au classement, les Madrilènes avaient l’occasion de prendre la tête de la Liga en attendant le match de l’Atlético de Madrid. Pour ça, il fallait donc prendre les trois points face à une équipe de Valence qui était lanterne rouge à égalité de points avec Valladolid. Sur le papier, cette rencontre était donc largement déséquilibrée alors que Carlo Ancelotti pouvait compter sur son quatuor Mbappé, Vinicius, Rodrygo, Bellingham.

Et cette rencontre commençait fort avec une première occasion pour le Real Madrid signée Valverde. Le milieu uruguayen envoyait une frappe puissante mais trop axiale pour tromper Dimitrievski. Dans la foulée, Valence répondait avec un tir puissant d’Hugo Duro repoussé par Courtois. Le gardien belge sauvait les siens dans ce début de match puisqu’il s’imposait aussi devant Foulquier quelques minutes plus tard. Timide, la Casa Blanca affichait un visage assez brouillon surtout techniquement et finissait même par se faire punir peu avant la demi-heure de jeu. Dans tous les bons coups, l’ancien Rennais Foulquier déposait un centre sur Guerra que repoussait miraculeusement Courtois. Mais sa parade renvoyait le ballon sur Hugo Duro tout seul face au but vide (1-0, 28e).

Le Real Madrid n’abandonne jamais !

Mené, le Real Madrid tentait bien de revenir, mais Kylian Mbappé ne semblait pas inspiré devant (moins de 10 ballons touchés en première période). Même son de cloche pour Vinicius Jr qui essayait de faire la différence seul, sans succès. Au retour des vestiaires, la formation emmenée par Jude Bellingham passait la seconde et dominait clairement les débats. Mais malgré sa domination, l’équipe madrilène ne trouvait pas la faille. Kylian Mbappé, plus mobile, se distinguait en obtenant un penalty (55e). Penalty manqué par Bellingham qui voyait son tir finir sa course sur le poteau. Dans la foulée, l’international anglais pensait se rattraper en offrant un but à Kylian Mbappé.

Le Français, en une seconde ou presque, dribblait le gardien et enchaînait avec un tir. Un enchaînement de grande classe, mais pas récompensé puisqu’il était signalé en position de hors-jeu (58e). Dans le dur, Valence continuait de s’accrocher pour tenir et obtenir une victoire très importante. Et le Real Madrid, pour ne rien arranger, finissait à 10 après l’expulsion de Vinicius Jr après un mauvais geste sur Dimitrievski (78e). De quoi conclure une soirée chaotique ? C’était logiquement le scénario. Mais avec le Real Madrid, il faut s’attendre à tout. Et un retournement de situation improbable a eu lieu. En toute fin de rencontre, à 10 contre 11, c’est Luka Modric, 39 ans, qui venait de rentrer, qui égalisait d’un bel extérieur (1-1, 86e) sur un service de Bellingham. On pensait alors que les deux équipes allaient se quitter sur un nul. Mais c’était sans compter sur l’erreur de relance de Hugo Guillamon, pas aidé par la très mauvaise passe de Foulquier juste avant. Jude Bellingham, encore lui, récupérait le cuir et se présentait face au gardien. L’Anglais ne tremblait pas pour offrir les trois points à son équipe (2-1, 90e+6). Un véritable miracle pour le Real Madrid qui voyait, à la dernière seconde du match, la frappe lointaine de Rioja toucher l’équerre intérieure d’un Courtois battu. Avec ce succès, la Casa Blanca est leader de la Liga en attendant le match de l’Atlético.