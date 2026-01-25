Arsenal s’intéresse sérieusement à Julián Álvarez

Alors que le Barça était jusqu’ici le grand favori, Arsenal se renseigne aussi en interne sur la situation de Julián Álvarez en vue du prochain mercato estival d’après ESPN. Les Gunners ont pris des informations pour évaluer la faisabilité d’un éventuel transfert, facilité par les relations étroites entre Andrea Berta et l’Atlético de Madrid, ainsi qu’avec l’entourage de l’attaquant argentin. Sous contrat jusqu’en 2030, Álvarez reste un élément clé des Colchoneros, qui ne l’envisageraient qu’à un prix très élevé.

Ce dossier s’inscrit dans la réflexion globale d’Arsenal autour de son secteur offensif. Si Viktor Gyökeres peine encore à s’imposer pleinement et que l’avenir de Gabriel Jesus reste flou malgré sur superbe doublé en Ligue des Champions face à l’Inter Milan, le club londonien continue d’explorer des options de premier plan pour renforcer son attaque et rester compétitif sur la durée. Pour rappel, l’Argentin de 25 ans avait déjà évolué en Premier League où il évoluait à Manchester City sous la houlette de Pep Guardiola. Affaire à suivre…