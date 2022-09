Atlético : Antoine Griezmann se confie sur les coulisses de son trou d'air

Buteur salvateur face au FC Porto, ce mercredi (2-1), Antoine Griezmann semble, en dépit de son faible temps de jeu, avoir retrouvé de sa superbe. Une bonne nouvelle à quelques semaines du coup d'envoi de la Coupe du Monde au Qatar. Mais tout n'a pas été facile pour l'ancien de la Real Sociedad, qui a connu un passage à vide sur l'intégralité de la seconde partie de saison dernière.

« Je suis bien, je suis en pleine forme. Je me sens très bien physiquement avec les jambes. La présaison m’a fait énormément de bien, j’avais besoin de cela, a enchaîné le taulier de l’équipe de France. J’ai eu un gros passage à vide en fin de saison dernière où je n’étais pas, non plus, bien mentalement. Là cela va beaucoup mieux et je suis à fond. [Et dans la tête?] Parfait, je suis très bien et on l’a vu ce mercredi en entrant » a-t-il déclaré pour RMC Sport au sortir de la victoire face aux Dragons portugais. Auteur de 3 buts en 5 matchs cette saison (soit autant que lors du précédent exercice), le retour en forme de l'attaquant de 31 ans semble tomber à pic, tant pour son club que pour sa sélection.