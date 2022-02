Atlético de Madrid - Manchester United : les compositions probables

La suite après cette publicité

C'est une belle affiche qui nous attend ce soir du côté du Wanda Metropolitano, et que vous pourrez suivre en direct sur Foot Mercato. L'Atlético de Madrid, en difficulté en Liga, accueille Manchester United, qui obtient des résultats plutôt satisfaisants en championnat, mais qui est régulièrement à la une des tabloïds anglais pour des supposés problèmes dans le vestiaire et un Rangnick qui ne ferait pas l'unanimité.

Quoi qu'il en soit, difficile d'établir un pronostic pour ce match entre équipes qui n'ont que les compétitions européennes pour espérer remporter un titre majeur cette saison, puisque les deux sont déjà bien distancées en Liga et en Premier League. Il faut d'ailleurs signaler que c'est une confrontation inédite dans l'histoire. Rojiblancos et Red Devils ne se sont tout simplement jamais croisés en Ligue des Champions. Ils n'ont été opposés qu'une fois, en huitièmes de finale de Coupe des Coupes en 1992, et les Madrilènes l'avaient emporté.

Cristiano Ronaldo, la bête noire des Colchoneros

Pour ce match, Diego Simeone, cible de bon nombre de critiques en Espagne, doit en plus composer sans plusieurs joueurs majeurs comme Carrasco et Koke, alors que Griezmann, de retour de blessure, n'est pas attendu dans le onze. Oblak sera donc dans les cages, avec un trio Reinildo-Giménez-Savic devant lui. Lemar et Vrsaljko occuperont les flancs, avec un trio de l'entrejeu composé de Kondogbia, Herrera et Llorente. Devant, João Félix et Angel Correa seront chargés de faire mal à la défense mancunienne.

En face, Ralf Rangnick peut sortir l'artillerie lourde, avec De Gea dans les cages, protégé par le duo Maguire-Varane. Dalot et Shaw occuperont les côtés de la défense. Paul Pogba fera équipe avec Scott McTominay au milieu de terrain, avec un trio Sancho-Bruno Fernandes-Rashford devant eux. Cristiano Ronaldo, le cauchemar de l'Atlético, sera aligné seul en pointe.

