Vidéo : Mbappé et Hakimi dans le vestiaire des Brooklyn Nets !

Comme l’a annoncé Christophe Galtier après la défaite du PSG face à Lens (3-1) dimanche soir, Kylian Mbappé et Achraf Hakimi ont profité du repos donné par leur club pour passer quelques jours à New York et assister au match opposant les Brooklyn Nets de Kevin Durant aux San Antonio Spurs (139-103) dans la nuit de lundi à mardi. Après la victoire des joueurs de New York, ils sont allés les saluer et les féliciter dans leur vestiaire.

