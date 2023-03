Lille : Jonathan David en dit plus sur son avenir

Auteur une nouvelle fois d’une prestation XXL (triplé) face Lyon vendredi soir (3-3), Jonathan David prouve journée après journée qu’il fait partie du gratin des attaquants de Ligue 1. Meilleur buteur du championnat à ce jour, l’avant-centre Canadien est logiquement convoité par plusieurs grands clubs européens. Notamment en Premier League. Après la rencontre face aux Gones, l’attaquant de 23 ans s’est exprimé sur son avenir.

« Mon avenir ? Concentré sur le retour de ce grand club en Europe, là où il appartient. Le reste viendra. Premier League ? L’une des meilleures ligues du monde, pourquoi pas ? Le plus loin que je puisse voir pour le moment, c’est le prochain match et aider Lille à revenir dans le top quatre. Mes samedis matins, en grandissant au Canada étaient consacrés à la Premier League et à la Liga. La PL et la Liga sont le rêve de tous les enfants ». En 29 matches disputés toutes compétitions confondues cette saison, l’ancien joueur de la Gantoise compte déjà 21 buts à son actif et quatre passes décisives.

