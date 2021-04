Real Madrid - Liverpool : les notes du match

La suite après cette publicité

C'est un grand classique du football européen qui se disputait ce soir à Valdebebas, au Stade Alfredo di Stefano. Dix-neuf titres de champion d'Europe sur la pelouse de l'enceinte située dans le nord-est de la capitale espagnole, rien que ça ! Une rencontre de quarts pour laquelle il y a cependant de nombreux absents, et des équipes qui ne sont pas forcément au top de leur forme, du moins dans le cas des Reds. Zinedine Zidane devait ainsi composer sans sa charnière titulaire, Varane-Ramos, en plus de l'absence de longue durée de Dani Carvajal et celle, habituelle malheureusement, d'Eden Hazard. Le Français misait à nouveau sur le 4-3-3 après avoir opté pour le 3-5-2 ces dernières semaines, avec une défense centrale Nacho-Militao notamment. En face, une défense centrale décimée, avec Virgil van Dijk, Joel Matip et Joe Gomez, tous blessés depuis des mois déjà. Mais devant, Jürgen Klopp avait tout son mode et alignait un trio Mané-Jota-Salah.

Dès l'entame de match, le Real Madrid affichait un visage conquérant, voulant montrer que son surnom de Roi d'Europe est tout sauf immérité. Karim Benzema lançait un premier avertissement à la deuxième minute de jeu, avec une frappe un peu trop axiale et donc bien captée par Alisson. Les Merengues n'hésitaient pas à passer par le côté gauche, avec un Vinicius très actif d'entrée. Sur un centre de Mendy, le Brésilien plaçait une tête croisée qui filait plutôt près du montant gauche d'Alisson (13e). Les hommes de Zinedine Zidane dominaient, mais on sentait tout de même qu'à la moindre accélération des Reds, ça pouvait vite être la panique derrière. Le jeu des Merengues était en tout cas assez fluide, et il n'y avait d'ailleurs que très peu de fautes. L'ouverture du score n'allait pas se faire attendre... Toni Kroos lançait Vinicius Junior dans le dos de la défense d'une superbe transversale. Le Brésilien contrôlait de la poitrine et enchaînait sur une frappe depuis l'entrée de la surface qui trompait son compatriote Alisson (1-0, 27e).

Le grand soir de Vinicius Junior

Après un ballon en retrait de Benzema, l'ancien de Flamengo était à deux doigts de doubler la mise mais sa frappe était un peu trop croisée (32e). Le deuxième but de Merengue allait être œuvre de Marco Asensio. Sur un long ballon de Toni Kroos, Alexander-Arnold interceptait tant bien que mal de la tête... mais le cuir retombait dans les pieds de l'Espagnol, qui battait Alisson en deux temps, avec un petit lob parfait pour ensuite pousser le ballon au fond. Agacé face à ce scénario, Klopp faisait même entrer Thiago avant la pause, remplaçant Naby Keita. Avant que l'arbitre ne siffle la mi-temps, Asensio était lui proche de signer son doublé avec cette frappe devant le portier rival, étant un peu trop excentré pour vraiment pouvoir placer le ballon là où il le souhaitait (43e). Le score était tout à fait logique à la pause...

Mais au retour des vestiaires, les Madrilènes allaient être cueillis à froid. Wijnaldum avançait dans la moitié de terrain merengue, décalait pour Jota qui feintait Militao avant de frapper. Modric contrait, mais le ballon arrivait entre les crampons de Salah, qui battait Courtois à bout portant (2-1, 51e). De quoi permettre aux Reds de se relancer, et le champion d'Europe 2019 commençait à maîtriser les débats à son tour. Ce qui n'empêchait pas les Merengues de s'offrir quelques situations chaudes, avec une frappe puissante de Kroos dans la surface suite à un service en retrait d'Asensio (61e). Et les hommes de Zinedine Zidane allaient vite refaire le break,ne laissant pas de place à la panique. Sur une touche bottée par Lucas Vazquez, Benzema trouvait Modric. Dans la surface, le Croate décalait pour Vinicius, qui plaçait un plat du pied depuis le point de penalty, crucifiant Alisson (3-1, 65e). De quoi couler définitivement l'écurie de Premier League, et les Madrilènes enchaînaient les assauts, et le score n'a plus bougé. Le Real Madrid a fait un grand pas vers les demies ce soir.

L'homme du match : Vinicius Jr (8,5) : sur la pente ascendante en ce moment, le jeune Brésilien a enfilé le costume des grands soirs aujourd'hui face aux Reds. D'entrée, il s'est montré très percutant côté gauche, créant du danger de façon perpétuelle. L'ancien de Flamengo a ouvert le score avec un joli but suite à un caviar de Toni Kroos, faisant étalage de son talent et de sa qualité technique. Il a récidivé en deuxième période, en véritable situation de buteur dans la surface. Un doublé, et bon nombre de gestes techniques réussis, en plus d'une volonté de toujours aller de l'avant et de faire des différences balle au pied. Le match référence depuis son arrivée en Espagne à n'en point douter. Remplacé par son compatriote Rodrygo à cinq minutes de la fin.

Real Madrid

Courtois (6,5) : le portier belge a vécu une soirée assez tranquille. Il y a ce but encaissé certes, mais Salah est à bout portant, et il est donc difficile de pointer le gardien madrilène du doigt sur le coup. Le joueur des Diables Rouges a été plutôt serein sinon, avec plusieurs bonnes sorties dans le jeu aérien.

Mendy (6,5) : l'ancien de l'OL n'a fait que confirmer sa montée en puissance, notamment dans tout ce qui est participation au jeu dans la moitié de terrain de son équipe. On a vu quelques séquences intéressantes sur le flanc gauche avec Vinicius Junior, même si on l'a senti un peu plus réservé qu'à l'accoutumée offensivement parlant, se retrouvant moins souvent aux abords de la surface. Défensivement, il n'a pas souffert et n'a jamais été pris à défaut par ses partenaires. Solide.

Nacho (7) : le fidèle défenseur espagnol a répondu présent ce soir. Il a contribué à éclipser les joueurs offensifs des Reds, notamment grâce à un positionnement toujours impeccable, affichant même un certain leadership qu'on ne lui connaissait pas. Une prestation impeccable qui peut rassurer, en quelque sorte, Zinedine Zidane en vue des prochaines échéances où Ramos sera toujours absent.

Militao (6,5) : grand test pour le défenseur brésilien ce soir. Et la copie rendue a été plus que correcte. Il a eu du mal à la relance en début de match, n'étant pourtant pas spécialement pressé par ses vis à vis, comme il se fait feinter par Jota sur le but de Liverpool. Mais outre cette action, il a été plutôt imposant dans sa surface, remportant plusieurs duels et corrigeant ses problèmes de relance au fur et à mesure que les minutes avançaient.

Lucas Vazquez (7) : le joueur de couloir droit merengue a été plutôt à l'aise ce soir face à Liverpool. Il n'a absolument pas été mis en danger par les joueurs offensifs des Reds, et ce alors qu'il n'est clairement pas un joueur défensif de métier. Son apport offensif a été, comme souvent, plutôt satisfaisant. Il couvre tout de même le hors-jeu sur le but de Salah, mais on ne lui en tiendra pas vraiment rigueur.

Casemiro (6,5) : devant sa défense, le milieu défensif merengue a régné en patron. Son travail de sape intense, comme à l'accoutumée, a permis de neutraliser et de mettre en échec de nombreuses séquences offensives adverses. Quelques ballons mal négociés à signaler tout de même, mais il avait surtout un rôle destructeur plutôt que créateur ce soir.

Kroos (8) : l'Allemand était en représentation ce soir. Le pire, c'est qu'il a donné l'impression de jouer face à des U15, avec un récital dans l'entrejeu. Il délivre une superbe transversale pour Vinicius dont le Brésilien profite très bien pour s'en aller ouvrir le score. Et ce ne fut pas le seul ballon bien distillé par le numéro 8, qui a brisé de nombreuses lignes avec des transmissions toujours bien senties.

Modric (7) : un peu plus discret que son acolyte germanique en première période, il a pris ses responsabilités au moment où les Reds commençaient à vraiment se montrer menaçants. Il a apporté du calme, de la sérénité et a bien dicté le tempo pour permettre aux siens de ressortir la tête de l'eau. L'ancien Spur a même délivré une passe décisive pour Vinicius Junior, permettant aux Merengues de faire le break.

Vinicius Jr (8,5) : voir ci-dessus.

Benzema (7) : en première période, on a retrouvé un Karim Benzema "à l'ancienne", à savoir un attaquant qui a un peu plus décroché que d'habitude, cherchant à combiner avec ses partenaires plutôt qu'à se trouver bien placé pour conclure dans la surface. Et il l'a bien fait, en plus d'avoir permis de libérer des espaces pour ses autres partenaires de l'attaque comme Vinicius. Si on regarde de près, il était impliqué sur pratiquement toutes les actions chaudes de son équipe, comme sur le troisième but où c'est lui qui trouve Modric, ensuite passeur décisif.

Asensio (7,5) : lui aussi a confirmé qu'il commence à retrouver des sensations et un niveau en accord avec son talent. Très présent dans le halfspace droit, le natif des Baléares a pu montrer un visage encore plus offensif qu'à l'accoutumée, profitant des erreurs des défenseurs liverpuldiens. Résultat, un joli but avec geste technique de grande classe inclus, et plusieurs ballons bonifiés dans les derniers mètres. Un peu moins lucide en deuxième période, avec une situation de deux contre un qu'il n'a pas su gérer notamment. Remplacé par Fede Valverde (70e), qui a contribué à solidifier le milieu.

Liverpool