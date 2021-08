PL : Leicester se reprend, Everton confirme à Brighton, West Ham cale contre Crystal Palace

Après la claque infligée par Manchester City à Arsenal ce samedi en ouverture de la 3ème journée de Premier League, cinq rencontres étaient programmées à 16h pour faire tranquillement patienter les fans anglais avant le choc Liverpool-Chelsea (18h30). Leicester a repris sa marche en avant en s'imposant sur la pelouse de Norwich (2-1). Jamie Vardy a ouvert le score assez tôt dans le match mais c'est Marc Albrighton, d'une frappe croisée contrée, qui a permis aux Foxes d'aligner une deuxième victoire en trois journées, après la gifle à West Ham lundi. À noter qu'un but de Todd Cantwell a été refusé en fin de partie après intervention de la VAR. Comme Arsenal, le compteur des Canaris reste pour le moment bloqué à 0 point.

De son côté, le Everton de Rafa Benitez a confirmé son bon début de saison en allant chercher les trois points au The AMEX de Brigthon (2-0), qui réalisait un début de championnat très intéressant. La recrue Demarai Gray a inscrit son deuxième but de l'année en PL avant que Dominic Calvert-Lewin ne fasse le break sur penalty pour sceller ce succès tranquille des Toffees, toujours invaincus et co-leaders du championnat avec West Ham.

Car les Hammers, de leur côté, ont vécu une rencontre assez folle contre Crystal Palace (2-2). Après deux victoires initiales, les joueurs de David Moyes ont calé et sont tombés sur une valeureuse équipe des Eagles, revenus au score à deux reprises. Pablo Fornals et Michail Antonio, avec beaucoup de réussite, ont marqué pour les locaux, mais Conor Gallagher y est allé de son doublé pour arracher le point du nul, inscrivant au passage son deuxième but à la suite d'un enchaînement de grande classe dans un mouchoir de poche. Pas de victoire mais une première place provisoire donc, pour West Ham, alors que le Crystal Palace de Patrick Vieira patine (2 points en 3 matchs). À noter qu'Allan Saint-Maximin, tombé dans les bras des supporters de St James' Park, pensait offrir sa première victoire à Newcastle en toute fin de partie face à Southampton, mais James Ward-Prowse a transformé dans les ultimes secondes pour contrarié l'ancien Niçois (2-2).

Le classement de la Premier League

Les résultats des rencontres de 16h

Aston Villa 1-1 Brentford : Buendia (13e) / Toney (7e)

Brighton 0-2 Everton : Gray (41e), Calvert-Lewin (57e, sp)

Newcastle 2-2 Southampton : Wilson (55e), Saint-Maximin (90e+1) / Elyounoussi (74e), Ward-Prowse (90e+6, sp)

Norwich 1-2 Leicester : Pukki (44e) / Vardy (8e), Albrighton (77e)

West Ham 2-2 Crystal Palace : Fornals (39e), Antonio (68e) / Gallagher (58e, 70e)