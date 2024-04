OM : la réponse puissante du héros Faris Moumbagna

L’Orange Vélodrome a vécu une soirée de folie. Une semaine après la défaite 2 à 1 à Lisbonne, les Phocéens savaient qu’ils pourraient compter sur leurs supporters pour passer l’obstacle Benfica. Et c’est ce qu’il s’est passé hier soir. Poussés par leurs fans, les hommes de Jean-Louis Gasset ont dominé les Portugais et ont réussi à marquer à la 79e minute grâce à Faris Moumbagna, bien servi par Pierre-Emerick Aubameyang. Un but très important puisqu’il a permis aux Olympiens d’égaliser au score cumulé (2-2) et de se qualifier après la séance de tirs au but. Forcément, les pensionnaires de l’Orange Vélodrome étaient au septième ciel, à l’image de Moumbagna, l’un des héros de la soirée avec le gardien Pau Lopez.

Un but qui compte

Arrivé pour 8 millions d’euros durant le mercato d’hiver dans la cité phocéenne, le joueur, qui évoluait au FK Bodø/Glimt, devait renforcer le secteur offensif après le départ de Vitinha au Genoa. Il est donc arrivé après la Coupe d’Afrique des Nations, disputée avec son pays, le Cameroun. Mais rapidement, Gennaro Gattuso, qui était en poste à l’époque, lui a indiqué qu’il devait retrouver sa forme physique, selon La Provence. Mais l’attaquant de 23 ans a peiné à le convaincre. Même chose pour Jean-Louis Gasset et son staff qui n’ont pas été impressionnés selon L’Equipe. Et pourtant, il a été lancé hier à la 53e minute pour essayer de marquer face à Benfica. Ce qu’il a réussi à faire.

Heureux, il est d’ailleurs revenu sur ce but qui comptera dans son aventure marseillaise. Ses propos sont relayés par Le Phocéen. *«Je vois Auba sur le côté, il fait l’appel, je me dis qu’il faut que je me déplace vers l’autre côté, parce que je joue excentré de l’autre côté. Arriver dans la surface, c’est juste un coup d’instinct, je me dis premier poteau, il n’y a personne au deuxième, donc on va tout chercher pour le premier poteau. Heureusement que le ballon est arrivé au premier poteau et que je n’ai plus qu’à cadrer ma tête, et c’est but (…) Après, je me dis peut-être qu’il va être dévié. Ensuite, ils s’emmêlent les pattes.

Moumbagna est heureux

Il poursuit : «quand je vois que ça rentre, il y a toutes les émotions, il y a le sourire, il y a l’adrénaline, le stade qui se lève. Je tiens aussi à remercier les supporters qui nous ont toujours poussés tout au long de cette saison. Quand je suis arrivé, j’ai directement ressenti la ferveur (…) C’est une émotion que je ne peux pas expliquer. Il n’y a que sur le terrain que tu peux la ressentir. Mais je tiens à féliciter mes coéquipiers, notamment Aubameyang qui fait un travail remarquable sur le côté, qui a la lucidité de jeter un coup d’œil et de faire ce beau centre, ainsi que toute l’équipe qui a tout donné jusqu’au bout. On n’a rien lâché, on a continué à travailler les uns pour les autres, et aussi les jeunes qui ont fait preuve de courage aujourd’hui. Voilà, on a tout donné en tant qu’équipe et on ressort vainqueur aujourd’hui.»

Individuellement, Moumbagna a aussi marqué des points, lui qui a voulu tout donner en tant que remplaçant. «Quand on rentre, c’est un plus pour les coéquipiers. On a un sang neuf, il faut tout donner, et voilà, il fallait que je leur montre qu’on peut toujours le faire, et c’est ce que j’ai fait.» Même si tout n’a pas été parfait puisqu’il a encore fait preuve de maladresse à plusieurs reprises, le Camerounais, souvent critiqué, a su se montrer efficace au meilleur moment pour l’Olympique de Marseille. Cela pourrait être un déclic pour le numéro 9, auteur de 3 buts en 13 rencontres toutes compétitions confondues avec les Phocéens.