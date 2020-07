PL : grâce à Trézéguet, Aston Villa se sort du piège de Crystal

Candidat au maintien en Premier League, Aston Villa jouait gros lors de l'après-midi. Opposé à Crystal Palace, les Villans débutaient le match timidement. Crystal Palace ouvrait même le score en tout début de rencontre d'un coup d'épaule de Mamadou Sakho (8e). De manière assez surprenante, l'arbitrage vidéo refusait la réalisation du Français et le score restait nul et vierge. Cela ne changeait pas jusqu'à la fin de la première période quand Trezeguet surgissait. L'Égyptien reprenait au deuxième poteau un coup franc frappé sur la gauche et le logeait au fond des filets (1-0, 45e +4).

La suite après cette publicité

En position de force, Aston Villa se retrouvait bien plus entreprenant en seconde période et s'offrait même un doublé peu avant l'heure de jeu (2-0, 59e). Bénéficiant d'une remise de la tête de Conor Hourihane et plaçait le ballon entre les jambes de Vicente Guaita. Avec cette victoire 2-0, Aston Villa met fin à une série de trois défaites de rang, passe devant Bournemouth en montant à la 18e place et revient à 4 points de West Ham et Watford ses plus proches adversaires dans la course au maintien. Avec 5 défaites de suite en Premier League, Crystal Palace se retrouve quatorzième.

Le classement de la Premier League