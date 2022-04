Haaland, Pogba... la mort de Mino Raiola sème le trouble sur le mercato estival 2022

La suite après cette publicité

"Life goes on". Mino Raiola n'est décédé que depuis quelques heures des suites d'une maladie des poumons, et ce alors qu'il était âgé seulement de 54 ans, mais pourtant, il s'agit d'une question que beaucoup d'observateurs du monde du football se posent : quid de l'avenir des protégés du sulfureux agent de joueurs, à l'approche d'un mercato estival 2022 qui aura une saveur bien particulière pour eux ? Tous les regards seront donc braqués sur les joueurs "liés" à Mino Raiola dans les prochaines semaines.

Déjà parce qu'aucun contrat ne le liait à ses poulains, comme le voulait son mode de fonctionnement. Plusieurs possibilités s'offrent alors à Paul Pogba, Erling Haaland, Marco Verratti, Gianluigi Donnarumma ou encore Alphonse Areola. Vincenzo Raiola, associé de Carmine, devrait reprendre les affaires de son cousin. Mais l'éventualité de voir certains filer chez la concurrence n'est pas à exclure non plus, alors que d'autres pourraient se laisser tenter par une gestion plus familiale ou personnelle en confiant leurs intérêts à leurs proches.

Haaland et Pogba sous le feu des projecteurs

Pour parler de cas bien précis, les deux dossiers les plus bouillants à gérer pour l'Italo-Néerlandais concernaient, à n'en pas douter, Erling Haaland et Paul Pogba. Le premier, lié au Borussia Dortmund jusqu'en juin 2024, dispose d'une clause libératoire fixée à 75 M€ sur laquelle les cadors européens veulent se jeter. Le FC Barcelone, le Real Madrid, le Bayern Munich ou encore Manchester City ont été liés au Cyborg ces derniers mois. La presse allemande affirmait toutefois ce samedi que l'état de santé de Mino Raiola ne changerait pas les plans du BvB pour le Norvégien.

Le champion du monde français se trouve lui probablement plus dans l'urgence. Son contrat avec Manchester United expire le 30 juin prochain et ne devrait pas être renouvelé par les Red Devils, comme l'avait fait comprendre son entraîneur Ralf Rangnick. La disparition de Mino Raiola pourrait-elle rebattre les cartes pour la Pioche, réticente à prolonger l'aventure du côté d'Old Trafford ces derniers mois ? Le PSG, la Juve ou encore le Real Madrid restent en tout cas à l'affût.

Mais aussi Ibrahimovic, Areola, Gravenberch

Autre star ayant propulsé Mino Raiola dans une autre dimension à être concernée par cette triste nouvelle : Zlatan Ibrahimovic. L'attaquant de 40 ans arrive, encore, en fin de contrat avec l'AC Milan. Les futurs propriétaires du club lombard souhaitent de leur côté conserver l'ancien buteur du PSG. Ryan Gravenberch (19 ans), nouvelle pépite couvée par l'Ajax, semble lui destiné à rejoindre le Bayern cet été mais ses intérêts futurs ne laisseront sûrement personne insensible.

En ce qui concerne le PSG, des joueurs comme Alphonse Areola (en fin de contrat en juin 2023 mais prêté avec option d'achat cette saison à West Ham) et Xavi Simons (déjà libre de s'engager où il le souhaite) vont devoir décider rapidement de leur sort professionnel, alors que la question de la hiérarchie des gardiens devra être mise au clair concernant Gianluigi Donnarumma. Même son de cloche du côté de l'OGC Nice, où Justin Kluivert, sous contrat jusqu'en 2023 avec la Roma et prêté aux Aiglons, ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Enfin, Moise Kean (prêté avec OA par Everton à la Juve jusqu'en juin 2023), qui joue peu à Turin, peut également être mis dans le même panier. Beaucoup de zones d'ombres qui ne demandent qu'à être éclaircies le plus vite possible.