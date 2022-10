Lille-Lens : la satisfaction d'Adam Ounas après la victoire

Alors que Lille a remporté le derby du Nord, dimanche soir, face à Lens (1-0), lors de la 9e journée de Ligue 1, Adam Ounas a tenu à revenir, pour Prime Video, sur cette rencontre marquée par la première défaite lensoise de la saison : «On se devait de gagner ce derby pour les supporters, pour nous-mêmes, pour se relancer, et j'espère pour commencer une belle série. On savait que ça allait être un adversaire difficile ce soir. On a réussi à maintenir le 1-0 sans se prendre de but, je pense que c'est ça, la chose positive ce soir. En première période on a été surpris, ils ont mis beaucoup d'intensité et en seconde mi-temps, on a tenu le ballon, on les a fait courir. Je pense que cette victoire est méritée et on va se remettre au boulot dès demain parce qu'il y a un match vendredi. C'était magnifique, on se devait de faire ça pour eux (les supporters NDLR.), on a ramené les trois points, c'était important pour tout le monde, on est contents ce soir.»

Grâce à cette victoire, les joueurs de Paulo Fonseca réalisent une très bonne opération en remontant à la 7ème position du classement. Le LOSC ira en Alsace le weekend prochain pour y affronter le Racing Club de Strasbourg.