Chelsea : Thomas Tuchel et le « cadeau » N'Golo Kanté

Thomas Tuchel est un entraîneur comblé. Depuis son arrivée sur le banc de Chelsea, le technicien allemand reste invaincu en quatre matchs. Mais en plus de cette invincibilité, l'ancien coach du Paris Saint-Germain peut désormais compter sur un N'Golo Kanté à 100% de ses moyens physiques. Une bénédiction pour Tuchel qui se réjouit d'entraîner un joueur de cette trempe.

« Je pense que N'Golo figure dans les plans de tous les managers du monde. J'étais désespéré de l'avoir dans mon équipe, il est un joueur de Chelsea, un grand joueur de Chelsea et l'un des meilleurs milieux du monde. Je suis chanceux de l'avoir dans mon équipe, et chanceux qu'il soit de retour. Quand vous regardez sa performance pour son retour de blessure face à Tottenham, il a juste fait ce qu'il fait toujours : aider tout le monde sur le terrain, avec sa mentalité, son énergie, sa qualité. De le voir à la télé et maintenant en live, de voir comment il travaille, son humilité, et la qualité qu'il donne à l'équipe, c'est un cadeau d'être son entraîneur et je suis très heureux, » a confié Tuchel. C'est ce qu'on appelle un entraîneur comblé...