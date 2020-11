Manchester United ne veut pas de Cristiano Ronaldo

Tout le monde rêve de recruter Cristiano Ronaldo et une folle rumeur le ramenait du côté de Manchester United. Intéressant le PSG mais encore à la Juventus, le Portugais pourrait encore faire ses valises et être tenté par un retour à Old Trafford dès cet été.

Une annonce qui fait fantasmer les fans mancuniens. Mais le Manchester Evening News a sorti la climatisation. Selon les informations du quotidien et des sources internes au club, les Red Devils n'auraient pas l'intention de rapatrier le quintuple Ballon d'Or. Suffisant pour arrêter les tractations ? L'avenir le dira.