Nantes : 3 hommes bientôt jugés pour l’agression d’une famille de supporters de l’OM

Le 1er septembre dernier, lors du match Nantes-OM, une famille de fans marseillais a été agressée par certains ultras canaris à la Beaujoire. Parce que le fils de six ans portait un maillot de l’OM, la famille avait subi insultes et crachats. Le père avait effectué un infarctus dans les tribunes avant d’être conduit à l’hôpital. Pour cette affaire, la LFP avait vite saisi la justice. On apprend dans L’Équipe que l’enquête a bien avancée et que le jugement devrait avoir lieu le 22 janvier.

Trois hommes ont été interpellés selon Renaud Gaudeul, le procureur de la République de Nantes. Âgés de 21, 49 et 56 ans, ils sont « insérés professionnellement et non connus des services judiciaires » et devront répondre devant le tribunal correctionnel de Nantes pour « des chefs de violences dans une enceinte sportive aggravées par plusieurs circonstances, pour avoir été commises en réunion, pour partie avec arme par destination et pour partie sur un mineur âgé de moins de quinze ans ». Le parquet requiert un « placement sous contrôle judiciaire comportant en particulier l’interdiction de pénétrer dans une enceinte sportive ».