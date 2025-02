FC Barcelone-Alavés : les compositions officielles

Le FC Barcelone reçoit Alavés ce dimanche à 14h à l’occasion de la 22e journée de Liga, une rencontre à suivre en direct commenté sur notre site. Après la défaite surprise du Real Madrid contre l’Espanyol, les hommes d’Hans-Dieter Flick, troisièmes à sept points des Madrilènes, voudront l’emporter pour se rapprocher au classement et prendre de la confiance avant les grandes échéances.

Pour ce faire, le technicien allemand a aligné son équipe type avec un 4-2-3-1 composé d’une défense Koundé, Araujo, Cubarsi et Baldé. L’étincelant Raphinha est titulaire en attaque avec Lamine Yamal et Robert Lewandowski. Gavi devra animer l’entrejeu avec Pedri et Casado en l’absence de Dani Olmo.

Les compositions officielles :

FC Barcelone : Szczesny - Koundé, Araujo, Cubarsi, Baldé - Casado, Pedri - Yamal, Gavi, Raphinha - Lewandowski.

Alavés : Owono - Tenaglia, Mourino, Diarra, Sanchez - Blanco, Guevara - Vicente, Guridi, Conechny - Kike.