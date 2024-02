Nantes : Jocelyn Gourvennec n’a pas peur de se faire virer

Le FC Nantes et son président Waldemar Kita sont connus pour ne pas garder longtemps leurs entraîneurs ne réussissant pas. Cette saison, Pierre Aristouy en a déjà fait les frais fin novembre, viré après 13 journées de championnat. Alors son remplaçant, Jocelyn Gourvennec est forcément sur le gril actuellement avec son équipe. Les six derniers matchs sans victoire en championnat le mettent dans une position délicate. En conférence de presse aujourd’hui, avant le match de Toulouse demain, l’entraîneur nantais a répondu aux rumeurs d’éviction : « Je ne pense pas à ça ! Je suis vraiment dans ma tâche, en mission. J’avais toujours eu en tête d’entraîner le FC Nantes un jour et ce, très tôt, lorsque j’étais joueur ici. Je ne pense pas à ce que vous évoquez. »

L’ancien entraîneur de Guingamp, ou encore de Lille, en a également profité pour montrer sa détermination à sauver le club et défendre son bilan : « Je suis dans ma mission, avec le groupe, le staff et la direction. On échange, on communique et on se bat. Il faut inverser la tendance et prendre à nouveau des points ! Les progrès sont visibles mais pas suffisants. » Au classement, les Nantais n’ont plus le droit à l’erreur. À la 14e place actuellement, ils ne sont désormais qu’à deux points du premier relégable (Metz).