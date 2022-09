Chelsea : Todd Boehly explique son choix de virer Thomas Tuchel

La suite après cette publicité

Le 7 septembre dernier, au lendemain d’une défaite de Chelsea sur le terrain du Dynamo Zagreb (0-1), la direction des Blues annonçait qu’elle avait décidé de se séparer de Thomas Tuchel. Une annonce qui en avait surpris plus d’un, à commencer par le principal concerné. Muet après ses départs du Borussia Dortmund et du Paris Saint-Germain, Tuchel a exceptionnellement publié un message sur ses réseaux sociaux pour exprimer son désarroi face à son renvoi.

Depuis, les médias anglais ont creusé et ont trouvé plusieurs raisons expliquant le départ soudain de l’Allemand. Et visiblement, ce n’était pas l’amour fou entre lui et le nouveau patron des Blues, Todd Boehly. Une version que l’homme d’affaires américain a indirectement confirmée à l’occasion d’une conférence de presse organisée aux États-Unis.

« Notre vision pour le club était de trouver un manager qui voulait vraiment collaborer avec nous »

« Lorsque vous reprenez une entreprise, vous devez vous assurer que vous êtes aligné avec les gens de l'entreprise et Tuchel est évidemment extrêmement talentueux et évidemment quelqu'un qui a eu beaucoup de succès avec Chelsea. Notre vision pour le club était de trouver un manager qui voulait vraiment collaborer avec nous, un entraîneur qui voulait vraiment collaborer », a-t-il déclaré, avant de conclure.

« La réalité de notre décision était que nous n'étions pas sûrs que Thomas voyait les choses de la même manière que nous. Personne n'a raison ou tort, nous n'avions tout simplement pas de vision commune pour l'avenir. Ce n’était pas uniquement à cause du match à Zagreb, il s'agissait de la vision commune de ce à quoi nous voulions que Chelsea ressemble. Ce n'était pas une décision qui a été prise à cause d'une seule victoire ou défaite. C'était une décision que nous pensions être la bonne vision pour le club. » C’est dit.