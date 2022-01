FC Barcelone : l'avenir d'Ousmane Dembélé est toujours au centre des intérêts en Espagne

La suite après cette publicité

C'est un dossier qui commence à en agacer plus d'un, à commencer par les dirigeants du Barça, ainsi que Xavi ou les socios. Le cas Ousmane Dembélé n'avance toujours pas, dans la mesure où l'ailier refuse de prolonger, et les Catalans tentent désormais par tous les moyens de s'en débarrasser dès ce mercato hivernal.

Coup de pression en lui faisant comprendre qu'il terminera la saison en tribunes, baisse unilatérale de sa clause libératoire ou même résiliation de contrat ; le FC Barcelone est prêt à tout pour s'en séparer dans les prochains jours. Un vrai besoin, puisque les Catalans ont besoin de libérer de la masse salariale pour pouvoir accueillir de nouveaux joueurs et les inscrire en Liga.

Aucune offre

Seulement, selon l'indique Mundo Deportivo, ça ne se bouscule pas vraiment au portillon pour le joueur formé au Stade Rennais. Pour l'instant, il n'y a eu aucune approche pour le Tricolore, et si certains clubs comme Manchester United ou le Bayern sont intérêts, il n'y a eu aucune offre ou demande de renseignements. On peut imaginer que cela changera cet été, lorsqu'il sera libre, mais pour l'instant, tout indique que le Barça aura du mal à s'en débarrasser cet hiver. Des échos contraires à nos informations, puisque de nombreux clubs dont le PSG, le Bayern, Tottenham, Manchester United ou encore Chelsea, se sont concrètement positionnés pour récupérer le joueur.

En position de force dans ce dossier, le joueur, et surtout son entourage, n'ont visiblement l'intention de faire aucun cadeau aux Barcelonais, et souhaitent partir librement. Ce qui permettra notamment de s'assurer une prime à la signature et un joli salaire, les clubs intéressés n'ayant pas à débourser de somme pour un transfert. On n'a pas fini d'entendre parler de cette histoire...