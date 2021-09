PSG-OL : Malo Gusto revient sur le penalty sifflé et accuse l'arbitrage

La suite après cette publicité

Auteur d'une belle prestation dimanche soir, au Parc des Princes, contre le Paris Saint-Germain (1-2), en clôture de la 6e journée de Ligue 1, le latéral droit Malo Gusto (18 ans) a concédé un penalty lors d'un contact avec Neymar amenant à l'égalisation parisienne. Soutenu par son manager, Peter Bosz, et par son président, Jean-Michel Aulas, le jeune Lyonnais a évoqué sa frustration au micro d'OL TV.

«J’ai eu du mal à le digérer, mais j’essaie de me remettre le plus rapidement possible de mon match, a-t-il confié au micro d’OLTV après la rencontre. C’est dommage parce qu’on faisait une belle performance collective. On est déçu. C’est d’abord lui (Neymar) qui fait la faute sur moi. C’est l’arbitrage, c’est comme ça. Il faut savoir l’accepter», a-t-il évoqué. La sentence a pourtant du mal à être acceptée du côté de l'Olympique Lyonnais.