PSG-OM : Mauricio Pochettino évoque son style de coaching

En conférence de presse après la victoire de son équipe face à l’OM dimanche soir lors du Classique (2-1), le coach du PSG Mauricio Pochettino est revenu sur le calme qu’il a affiché sur son banc de touche durant la rencontre, en opposition totale avec son homologue marseillais Jorge Sampaoli. L’entraîneur parisien a notamment expliqué qu’il était calme car la réalité du football professionnel n’était pas celle des jeux vidéo et qu’il avait du temps pour travailler et corriger les problèmes de son équipe.

« Je ne joue pas avec un joystick. Comme beaucoup de personnes jouent à la maison à Football Manager sur la Playstation. Ici, on ne joue pas à la Playstation, c'est le foot professionnel. On est là toute la semaine pour travailler, entraîner et on est aussi attentif à ce qu'on peut corriger. Lors d'un arrêt de jeu, on peut échanger avec un joueur et à la pause aussi. Et on peut aussi analyser ce qu'on peut faire dès le début de la semaine d'entraînement. On débattra de ce sujet à un autre moment car il y a beaucoup de mauvais concepts, erronés dans le foot et la perception n'est en rien en lien avec la réalité. Beaucoup de gens vivent dans cette réalité de Football Manager sur la Playstation », a expliqué après la rencontre Pochettino. Largement leader de Ligue 1, le PSG jouera son prochain match mercredi soir sur la pelouse d’Angers (21h).