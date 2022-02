PSG-Real Madrid : Mauricio Pochettino a déjà tout prévu...

La suite après cette publicité

Le jour J approche à grands pas. Mardi soir, le Paris SG recevra le Real Madrid (8e de finale aller de Ligue des Champions). Une affiche de gala pour laquelle les Rouge-et-Bleu se présentent en confiance suite à leurs succès à Lille (1-5, 23e journée de Ligue 1) et contre le Stade Rennais (1-0, 24e journée de L1). «On est bien, on arrive sur la bonne voie, après ces deux victoires, c'est important», a confié le capitaine Marquinhos (27 ans) au micro de Prime Video au sortir de la rencontre déjà tourné vers ce choc.

«Maintenant, il faut bien travailler, bien se préparer, il faut essayer se mettre en bonne position pour le match retour». Xavi Simons, toujours sur les antennes de Prime Video, est sur la même longueur d'onde. «Le Real Madrid est une bonne équipe, j’espère qu’on va bien jouer et se concentrer sur nous», a lancé le jeune Néerlandais. Et si les joueurs parisiens semblent fin prêts pour ce sommet face aux Madrilènes, c'est que Mauricio Pochettino a un plan déjà bien ficelé en tête.

Positive attitude

«Oui, dans ma tête, j'ai une idée du onze qui débutera», a-t-il confié à Prime Video. Et s'il a nuancé, évoquant d'éventuelles circonstances extérieures imprévisibles, telles que la Covid-19 ou les blessures, l'Argentin a les idées claires pour ce duel à venir face aux hommes de Carlo Ancelotti. «Le plan est dans ma tête, j’espère le transmettre aux joueurs de la meilleure des manières, pour qu’ils l’assimilent et le retranscrivent sur le terrain», a-t-il avancé, refusant de trancher le débat autour de l'identité de son gardien pour l'occasion.

Quelques instants plus tard, en conférence de presse, le Sud-Américain a confirmé ce sentiment raisonnablement optimiste à l'approche de l'évènement. «Oui, on a fait un très bon travail, il y a eu beaucoup d’implication de la part des joueurs, on arrive dans les meilleures conditions pour mardi, on va être compétitif, de la meilleure des manières», a-t-il conclu, visiblement très sûr de lui et de ses troupes, emmenées par un Kylian Mbappé toujours plus impressionnant. On a hâte de voir ça, le rendez-vous est pris.