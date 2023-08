Amical : Manchester United renverse Lens dans un match intense

La suite après cette publicité

Pour son dernier match de préparation avant la reprise de la Ligue 1, le RC Lens se déplaçait en Angleterre à Old Trafford pour y défier Manchester United. Rien que ça. Pour l’occasion, Franck Haise décidait de miser sur une équipe quasi-type avec notamment la présence d’Andy Diouf, Florian Sotoca, Fulgini ou encore Médina, Danso et Gradit derrière. Même son de cloche du côté d’Erik ten Hag qui faisait confiance à Mount, Rashford, Antony, Onana, Casemiro ou encore Varane dans son onze.

Très vite, les deux équipes mettaient beaucoup d’intensité et se rendaient coup pour coup. La première occasion était même lensoise dans ce match qui n’avait d’amical que le nom. Les Mancuniens répondaient dans la foulée avec la première grosse occasion signée Garnacho. L’Argentin perçait la défense et délivrait un bon centre à Mount seul devant la cage, sans gardien. Mais la dernière recrue anglaise manquait son tir et Lens en profitait dans la foulée. Avec un Onana très haut sur le terrain, Florian Sotoca, qui avait déjà tenté un premier lob en début de rencontre, récidivait d’une frappe de 50 mètres pour ouvrir le score (23e). Un but magnifique pour le Français.

Une défaite pour finir la préparation

Mais au retour des vestiaires, Manchester United accélérait et renversait la rencontre en 5 minutes. Sur une contre-attaque éclaire, emmenée par Antony, Rashford crucifiait Brice Samba (48e). Dans la foulée, sur une nouvelle contre-attaque, c’est Garnacho qui servait Antony pour le second but (2-1, 52e). Et comme si cela ne suffisait pas, Casemiro y allait de son but pour sceller la victoire des siens (3-1, 57e).

Car par la suite, les Sang et Or ne parvenaient pas à revenir malgré quelques occasions. Manchester United, de son côté, ne passait pas loin de marquer un nouveau but signé Rashford. Et si Haise décidait de faire plusieurs changements dans ce match, Erik ten Hag semblait vouloir garder une continuité avec son équipe qui ressemble beaucoup à celle qui devrait commencer le week-end prochain face à Wolverhampton. Lens, malgré la défaite, a tout de même des certitudes avant d’affronter Brest en Ligue 1.