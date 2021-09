Bordeaux a tenté Islam Slimani

À la recherche d'un attaquant durant le mercato, les Girondins de Bordeaux ont tenté d'enrôler Mostafa Mohamed, mais en vain. L'attaquant du Zamalek, qui avait donné son accord pour rejoindre le club au scapulaire, avait même effectué sa visite médicale. Auteur de 8 buts en 16 matches de championnat avec Galatasaray, le transfert de Mohamed a finalement capoté à la dernière minute à cause de l’ancien club de l’international égyptien, Zamalek.

Gérard Lopez et son équipe sont depuis, toujours en quête d'un attaquant physique, pouvant garder la balle. Et ces derniers jours, le 19ème de Ligue 1 s'est penché sur l'attaquant de l'OL Islam Slimani (33 ans). Mais l'opération s'est avérée trop complexe à finaliser, notamment car Lyon ne souhaite pas s'en séparer. Le FCGB continue donc ses recherches et a activé la piste menant à un autre attaquant de Ligue 1 au CV bien fourni.