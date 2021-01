PSG : Pochettino est impatient de jouer l’OM

La suite après cette publicité

Pour son deuxième match sur le banc parisien, Mauricio Pochettino a connu sa première victoire avec le club de la capitale. Ce samedi, face à Brest, les hommes de l’ancien entraîneur de Tottenham, se sont imposés 3-0. De quoi bien préparer le prochain match face à… Marseille.

À peine arrivé, Mauricio Pochettino va déjà connaître un match pas comme les autres. Ce mercredi, le PSG affronte l’OM au Trophée des Champions à Lens. Un Classico que connaît bien l’entraîneur argentin puisqu’il l’a connu en tant que joueur avec le PSG. Interrogé au micro de Canal + en après-match, il est revenu sur cette rivalité historique qui attend son équipe. « Bien sûr, c'est un match très spécial pour Paris et pour moi, rejouer contre Marseille. On espère faire un bon match. On doit arriver dans les meilleures conditions pour être réellement compétitif. Comme à chaque fois, quand on est le PSG, il faut gagner. » a-t-il déclaré.