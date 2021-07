Chelsea multiplie les pistes surprenantes pour son mercato

La suite après cette publicité

Un mercato record. Privé de recrutement en 2019, Chelsea, qui avait dû miser sur ses jeunes, s'est rattrapé l'année dernière. En effet, les Blues avaient offert pour 223,2 millions d'euros de recrues à Frank Lampard, alors en poste. Kai Havertz, Timo Werner, Hakim Ziyech, Ben Chilwell, Malang Sarr ou encore Thiago Silva avaient été achetés. Un an plus tard, les pensionnaires de Stamford Bridge, à présent dirigés par Thomas Tuchel, prennent un peu plus leur temps.

Des plans B low cost en attaque

Il faut dire qu'avec la crise sanitaire, tous les clubs ont perdu beaucoup d'argent. Chelsea n'échappe pas à la règle. Les Anglais demeurent malgré tout ambitieux et veulent recruter un milieu et un attaquant en priorité. Concernant le n°9, Erling Braut Haaland est ciblé. Bild révélait récemment qu'une offre de 175 M€ allait être formulée pour l'attaquant de 20 ans. Mais la presse anglaise parle d'une opération avec une somme d'argent plus un joueur, entre Callum Hudson-Odoi et Tammy Abraham.

Ce lundi, The Athletic assure que la piste menant au Norvégien est jugée trop onéreuse par les dirigeants londoniens. Des dirigeants qui apprécient aussi Romelu Lukaku et Harry Kane, mais là aussi ces dossiers sont jugés complexes. Ainsi, les Blues pourraient se rabattre sur ces cibles plus abordables financièrement. Selon The Athletic, Tuchel aime le profil de Sasa Kalajdzic. Présent durant l'Euro, l'Autrichien (17 buts, 5 assists en 36 matches) est lié encore pour deux ans à Stuttgart.

Chelsea fait attention à ses dépenses

Mais le joueur de 24 ans coûterait moins cher (20 millions d'euros) et serait utilisé comme doublure dans un premier temps. Danny Ings (28 ans) est également dans le viseur de Chelsea. Expérimenté en Premier League, l'attaquant a refusé de prolonger à Southampton, où son bail prend fin en 2022. Manchester City est aussi sur le dossier. Dans l'entrejeu, les Londoniens sont séduits par Declan Rice (24 ans). Même si le joueur est intéressé, il lui reste 3 ans de contrat et West Ham se montre gourmand.

Ainsi, The Athletic évoque la piste menant au Monégasque Aurélien Tchouaméni (21 ans). S'il n'a pas d'expérience en Premier League, le joueur de 21 ans plaît à Tuchel et serait moins cher (son prix est estimé à 30 millions d'euros par transfermarkt). Il reste à savoir si l'ASM ouvrira la porte. Si les deux priorités de Chelsea sont connues, un défenseur central (Niklas Sule) et un troisième (Wayne Hennessey et Marcus Bettinelli libres) sont ciblés. Après un mercato XXL l'année dernière, Chelsea fait attention à son porte-monnaie cette fois-ci...Crise oblige.