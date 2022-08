Le plan diabolique de MU pour Harry Maguire, Manchester City a tranché pour Bernardo Silva

La suite après cette publicité

La peur de Maguire !

Harry Maguire fait couler beaucoup d'encre outre-Manche. Cette fois pas de moquerie, mais des craintes de la part de la presse anglaise, comme ici avec le Daily Express. Le défenseur serait plein de craintes après la victoire de Manchester United contre Liverpool (2-1). Ce dernier a été relégué sur le banc et les Red Devils ont sorti leur meilleur match de la saison face à une des équipes les plus fortes d'Europe. Maguire aurait donc peur que son absence ne devienne une habitude pour les prochains matchs. Ce qui pourrait lui faire louper le prochain Mondial avec l'Angleterre, ou en tout cas, remettre en question sa place de titulaire au sein des Three Lions. On en parle aussi en couverture du Daily Star ce mercredi. Le tabloïd rapporte également les peurs du joueur qui redoute d'être cloué sur le banc toute la saison, car avec cette démonstration collective en son absence, notamment en défense, Erik ten Hag aurait enfin trouvé une réelle excuse pour lui permettre de sortir Maguire de l'équipe sans problème.

Silva ne bougera pas

Et puis, un peu de mercato, toujours à Manchester. Bernardo Silva et son avenir font beaucoup parler chez les Citizens, le Portugais fait la Une des pages sports du Manchester Evening News. Le quotidien local rapporte les propos de Ferran Soriano, le directeur sportif du club, qui affirme que son avenir est tout tracé. Les Skyblues ont tranché, Bernardo Silva ne bougera pas cet été. Il restera donc à City, pour au moins une saison de plus. Le Paris Saint-Germain et le Barça sont prévenus.

L'enveloppe XXL de Chelsa !

Toujours outre-Manche, Chelsea enflamme le mercato ! Les Blues sont l'une des équipes les plus actives ces derniers temps et ils vont continuer. Si on en croit le Daily Telegrah ils vont encore s’offrir deux recrues, en tout cas c'est leur objectif. Le montant cumulé des deux opérations serait d'environ 130 M£, soit environ 155 M€. Les deux priorités du club sont bien connues puisqu'il s'agit d'Anthony Gordon et Wesley Fofana dont on vous a déjà parlé sur Foot Mercato. Et pour le Daily Mirror, le montant total sur tout l'été est encore bien plus important puisque le journal évoque 380M£, environ 450 M€. Le média lui nous donne plutôt quatre pistes restantes. Les deux premières sont identiques , avec en plus Pierre-Emerick Aubameyang annoncé tout proche du club de Londres. Selon nos informations, on peut même dire que ça brûle et enfin, le nom de Rafael Leão qui est également ciblé en attaque.