Monaco : l’Ajax Amsterdam scandalisé par Jordan Henderson

L’information a fait l’effet d’une bombe hier. Alors que personne ne s’y attendait, la presse hollandaise a révélé que l’AS Monaco avait passé la seconde pour tenter de recruter le milieu anglais de l’Ajax Amsterdam, Jordan Henderson (34 ans). Le club princier veut de l’expérience pour son milieu, notamment en vue des prochaines échéances en Ligue des Champions.

Sans surprise, l’ASM s’est heurtée au refus des Lanciers. Malgré des rumeurs annonçant un intérêt de l’Ajax pour Pablo Rosario (Nice), les Bataves n’ont aucune envie de se séparer de leur joueur. Henderson est le capitaine de l’équipe et l’Ajax ne veut logiquement pas laisser filer un de ses meilleurs éléments en plein milieu de la saison. Sauf que la situation s’est envenimée. Et aux Pays-Bas, l’attitude d’Henderson fait scandale.

Henderson boude

Le Mirror assure que la direction ajacide a autorisé Francesco Farioli à choisir de lui-même s’il voulait utiliser Henderson pour le match de Ligue Europa contre Galatasaray (2-1). Ce que le coach italien a choisi de faire (le joueur a disputé 75 minutes), tout en prenant le soin de lui retirer le brassard de capitaine pour le confier au portier Rems Pasveer. Pas de quoi empêcher l’Ajax de gagner, mais sur le terrain, Henderson s’est clairement montré distant des siens. Il n’a pas célébré les buts de son équipe et a refusé de répondre aux interviews de la télévision hollandaise en fin de match. Vous l’aurez compris, le milieu pousse pour obtenir son départ sur le Rocher (où il toucherait un salaire supérieur à ses 108 000€ hebdomadaires à l’Ajax).

Aux Pays-Bas, son comportement fait scandale. Pour plusieurs raisons. La première, c’est qu’Henderson a demandé à être libéré de son contrat courant jusqu’en 2026. Le pompon pour l’Ajax qui, en plus de devoir se séparer de son capitaine en plein hiver, devrait le faire sans toucher un sou. Ensuite, le Telegraaf assure même qu’Henderson a menacé de ne pas jouer contre Galatasaray. Enfin, les dirigeants amstellodamois sont très déçus de la part d’un joueur qu’ils ont sorti de son impasse en Arabie saoudite il y a tout juste un an. La situation pourrait toutefois s’inverser puisque le Telegraaf indique que le joueur s’est réuni avec sa direction suite à son comportement, et qu’il aurait promis de rester à Amsterdam. Info ou intox ? Les prochaines heures nous le diront.