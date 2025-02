Rennes s’offre aussi le Jordanien Musa Al-Taamari !

L’hiver est caniculaire du côté de la Bretagne. Après un début de saison totalement raté, le Stade Rennais a décidé d’assommer le mercato hivernal pour se renforcer et ainsi pouvoir se maintenir sans trembler. Le club désormais coaché par Habib Beye avait déjà bouclé les venues de Seko Fofana, Brice Samba, Kyogo Furuhashi et Lilian Brassier. Ce lundi, Anthony Rouault a suivi.

La suite après cette publicité

Le dernier jour de mercato est encore plus intense et Musa Al-Taamari suit le mouvement en arrivant à Rennes. L’ailier jordanien de 27 ans avait découvert la Ligue 1 à l’été 2023 avec son arrivée du côté de Montpellier. Venu après de belles performances à Louvain, il avait connu un premier exercice de grande qualité (5 buts et 4 offrandes en 27 matches).

Musa Al-Taamari débarque en Bretagne

Plus en difficulté cette saison à l’image de son club qui est 17e de Ligue 1 (2 buts et 1 offrande en 16 matches), le natif d’Amman jouera le maintien avec une autre équipe désormais. Quinzième de Ligue 1 et premier non relégable, Rennes pourra à présent compter sur le profil provocant et dribbleur du Jordanien pour étoffer son secteur offensif.

La suite après cette publicité

«Mousa Al-Tamari, Rouge et Noir jusqu’en 2028. L’attaquant international jordanien du Montpellier HSC a signé un contrat de trois saisons et demie en faveur du Stade Rennais F.C. » peut-on lire dans un communiqué.