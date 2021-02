Arsenal-Manchester City : les compositions officielles

Arsenal, dixième et 34 points, accueille l'incontestable leader de la Premier League, Manchester City, à l'occasion de la 25e journée du championnat anglais. Mikel Arteta aligne un 4-2-3-1 avec Martin Ødegaard en numéro 10, derrière Pierre-Emerick Aubameyang et à côté de Bukayo Saka et Nicolas Pépé.

En face, Pep Guardiola, présente un 4-3-3 avec Fernandinho en numéro six et Ilkay Gündogan en huit alors qu'il était incertain. Les Citizens se présentent encore une fois sans véritable neuf en pointe, même si Raheem Sterling devrait plus ou moins occuper cette zone.

Les compositions des équipes :

Arsenal : Leno - Bellerín, Holding, Pablo Marí, Tierney - Elneny, Xhaka - Saka, Ødegaard, Pepe - Aubameyang.

Manchester City : Ederson - Cancelo, Dias, Stones, Zinchenko - Silva, Fernandinho, Gundogan - Mahrez, De Bruyne, Sterling.